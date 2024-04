Fuoristrada, al via la stagione 2024 per Serena Rodella

Sabato e domenica prenderà il via il Trofeo Italia MSP Sparco, prima tappa in Piemonte presso il crossodromo " La Gamellona" in provincia di Cuneo.

Tanti i protagonisti al via di una stagione che vede 6 gare tutte svolte in crossodromi di grande rilievo. La driver biellese Serena Rodella sarà protagonista da subito con la sua Mini Tdi da oltre 300 cavalli per cercare di scalare la classifica e puntare ad un buon risultato stagionale.