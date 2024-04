Rally & Co, ottimi risultati in Veneto e in Liguria

Ottimi risultati per gli equipaggi griffati Rally & Co in gara nel weekend appena trascorso.

A Valdobbiadene in provincia di Treviso si è disputato il 40° Rally della Marca ( vinto dal biellese Corrado Pinzano) sul classico tracciato composto da 7 prove speciali per un totale di circa 86 km al quale hanno partecipato per la scuderia biellese Andrea Fersini navigato da Carmelo Cappello che a bordo della mini Cooper s hanno vinto la classe RSTB 1.6 classificandosi 3° tra gli under 25 e 49° assoluti.

In Liguria invece (più precisamente in provincia di Imperia) è andato in scena il 1° rally Valle Arroscia con partenza ed arrivo a Pieve di Teco dopo aver percorso 56 km cronometrati suddivisi in 6 prove speciali; al via sulla Peugeot 106 il locale Davide Durante navigato da Giada Prione (giovane biellese di Callabiana innamorata di rally) giunti 3° di classe (su 9 arrivati) 43° assoluti con la ciliegina di aver siglato il 33° tempo sull’ultima prova