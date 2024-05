Seconda gara di campionato italiano cross country per i piloti della Rally & Co

Seconda gara di campionato italiano cross country per i piloti della Rally & Co, impegnati nella 2° Baja Colline Metallifere, con partenza ed arrivo sabato 4 maggio da Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto.

Ottanta i chilometri cronomentrati, suddivisi in 4 prove speciali, nei quali cercheranno di farsi valere i due equipaggi in gara per la scuderia biellese. Con il numero 302 sulla Suzuki Vitara di classe T2 saranno allo start Gianluca Morra navigato da Stefano Tironi mentre con la piccola Suzuki Jimny di classe TH preparata nella sua officina partiranno Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato che punteranno alla vittoria di categoria.