Biella Corse, i risultati delle gare di fine aprile, FOTO

Buoni risultati, in quest’ultimo periodo, per quasi tutti gli equipaggi e i navigatori Biella Corse in gara (al Rally dell’Isola d’Elba, al Costa del Gargano e al Prealpi Orobiche).

Rally Elba

Il 57° Rally Elba, che si è corso nell'Isola d'Elba venerdì 26 e sabato 27 aprile, è stato la prima uscita stagionale del programma 2024 di Massimo e Mattia Menegaldo, padre e figlio, che quest'anno prenderanno parte a tutte le gare dell'IRC (International Rally Cup) e cioè, oltre all'Elba, il Rally Internazionale del Taro, il Rally Internazionale del Casentino e il Rally Valli della Carnia.

"Era da più di un anno che non correvamo" ha commentato al termine il giovane Mattia "è stato bello ma anche un po' impegnativo riprendere".

Mattia Menegaldo all'Elba ha infatti "preso in mano" per la prima volta la Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) con cui si cimenterà quest'anno, insieme al suo abituale navigatore, Emanuele Faeti. Hanno concluso la gara al 79° posto assoluto, 25° di gruppo e 17° di classe.

Meno bene è andata invece a Massimo Menegaldo, in gara con la navigatrice Giorgia Colla su di una Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). A causa di una foratura con rottura del cerchio nella terza prova della gara, hanno perso parecchio tempo e terminato al 96° posto assoluto, 32° di gruppo e 28° di classe.

"Per tutti e due era comunque una gara test" aggiunge Mattia "per "prendere in mano" le macchine e fare un po' di esperienza. A fine maggio, al Taro, sarà diverso!".

"Quella di Massimo e Mattia sarà per noi la sesta partecipazione all'IRC" spiega il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri; "un campionato in cui abbiamo sempre ben figurato e che dà un'ottima visibilità. Il loro "main sponsor" sarà Phoenix Motors di Torino, azienda leader nella rigenerazione di motori e cambi per auto e mezzi commerciali".

Al Rally dell'Isola d'Elba ha gareggiato anche il navigatore Biella Corse Marco Zegna, a fianco del pilota Flavio Brega su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno concluso al 19° posto assoluto, diciottesimi di gruppo e di classe.

Rally Costa del Gargano

Al 3° Rally Costa del Gargano, che si è corso in Puglia questo fine settimana (sabato 27 e domenica 28 aprile) con partenza e arrivo a Manfredonia, in provincia di Foggia, ha gareggiato il navigatore Biella Corse Mattia Nicastri, in coppia con il pilota Giorgio Liguori, su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3). Molto buono il risultato finale: hanno chiuso primi di gruppo e di classe (e nella classifica delle 2 Ruote Motrici) e decimi nella classifica assoluta della gara.

Rally Prealpi Orobiche

Non quest'ultimo weekend ma il precedente (sabato 20 e domenica 21 aprile) l'equipaggio Biella Corse Daniel Reghenzani e Francesca Belli ha preso parte alla 38ª edizione del Rally Prealpi Orobiche, che si è corso in provincia di Bergamo, con partenza e arrivo ad Albino. In gara con una Peugeot 106 (gruppo RC4n, classe A6), hanno chiuso terzi di classe, trentatreesimi di gruppo e settantanovesimi assoluti.

Rally della Marca

In chiusura va ricordato che tutta la Scuderia si stringe in un abbraccio a Luca Silvi e al suo navigatore, Christian Foffano, augurando loro una pronta guarigione dopo l'incidente che hanno avuto questo weekend al "Marca Trevigiana" di Valdobbiadene (Treviso), dove gareggiavano con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4).