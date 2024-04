Biella Motor Team in evidenza al Rally Costa Smeralda Storico che era in programma a Porto Cervo (OT) tra venerdì 19 e sabato 20 aprile. Nella gara sarda, seconda prova del Campionato Italiano Rally Storici, hanno ben figurato Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche 911 SC) ed Enzo Borini che correva con Aldo Gentile su una Opel Ascona “B” 2.0. Prosdocimo-Pontarollo hanno chiuso al ventinovesimo posto della classifica assoluta piazzandosi quarti nel 2° Raggruppamento e nella propria classe d’appartenenza, quella oltre 2000 cc. Per Borini-Gentile posizione numero 32 e settimo posto nel 3° Raggruppamento a cui s’aggiunge una bella vittoria nella classe fino a 2000 cc.

Tra venerdì 26 e sabato 27 aprile le auto storiche saranno ancora protagoniste, questa volta in Veneto. Infatti, con partenza ed arrivo a Valdobbiadene (TV), si corre il Rally della Marca Storico al seguito della gara per auto moderne. Al via due equipaggi della Biella Motor Team: con il numero 215 prendono il via Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la loro Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento mentre il 223 è per la Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini.