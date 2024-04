Giro d'Italia, apertura straordinaria Fondazione FILA Museum

In occasione della seconda tappa del Giro d’Italia 2024 che, con l’arrivo in salita al Santuario d’Oropa sarà ancora Montagna Pantani, Fondazione FILA Museum propone eventi e un’apertura straordinaria interamente dedicata all’evento. La rassegna degli eventi fa parte del Giro d’Impresa che è un'iniziativa di turismo industriale che nasce per valorizzare la cultura di impresa del territorio. In tre giorni sarà possibile visitare le aziende, i musei e gli archivi d’impresa aderenti. L'iniziativa fa parte del programma di Torino Capitale della Cultura di Impresa.

Fondazione FILA Museum dà appuntamento venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio per partecipare alle visite guidate e alle altre iniziative speciali

venerdì 3 maggio : visite guidate al museo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

sabato 4 maggio : al mattino visite guidate al museo previste in diverse slot orarie (10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00). Nel pomeriggio si terrà una Escape Room dalle 15 alle 19, con ingresso ogni mezz’ora (esperienza consigliata a partecipanti dai 9 anni in su). I bambini, inoltre, avranno l’opportunità di divertirsi partecipando a un’attività allestita per l’occasione. Alle ore 19:00, inoltre, sarà allestito un aperitivo ;

domenica 5 maggio: visite guidate al museo in diverse slot orarie (10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00).

La partecipazione a tutti gli eventi in programma è totalmente gratuita, tuttavia è necessario effettuare la prenotazione tramite apposito modulo sul sito o ai seguenti contatti di Fondazione FILA Museum: via e-mail (info_fondazione@fila.com) o telefonicamente (+39 015 0997011 - +39 015 0997012).