Giro d'Italia, le vie e le strade chiusa a Mottalciata domenica 5 maggio

Il 5 maggio 2024 dalle ore 12,00 fino a termine manifestazione previsto alle 16,00 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata nella strada statale 232 gestita dall’ANAS;

Il 5 maggio 2024 dalle ore 12,00 fino a termine manifestazione previsto alle 16,00 sono istituiti i blocchi stradali ai limiti degli incroci (intersezioni) con la strada statale 232 nelle vie:

- strada privata verso agriturismo “La Valletta”,

- incrocio stradale per San Silvestro e per centro Mottalciata

.-,strada comunale per ex spaccio SAMAR;

- incrocio stradale (rotonda) per Gifflenga, Castelletto Cervo e Mottalciata centro, viene stabilita la rimozione forzata su ambo i lati delle suddette vie in caso di intralcio per soste non regolari