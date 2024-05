Domenica 5 Maggio 2024 Dalle ore 13:30 alle ore 17:30 il Giro D'Italia attraverserà Andorno Micca, pertanto Via S.Colli, Via G.Cantono, Via Alpini D'Italia, Via C.Massa, Via San Giuseppe fino al bivio con Selve Marcone rimarranno chiuse al transito.

Pertanto sarà impossibile ogni spostamento. Si invita la popolazione a prendere gli opportuni accorgimenti per l'evento.

Per chiarimenti si puo' contattare l'Ufficio di Polizia Locale al 015/2478120