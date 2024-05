Quaregna Cerreto, le vie e le strade chiuse con il Giro d'Italia domenica 5 maggio

In occasione del Giro d'Italia che attraverserà il biellese domenica 5, il comune di Quaregna Cerreto ha disposto in via Martiri della Liberta, per tutta la sua lunghezza, dal confine col Comune di Cossato e in via Quintino Sella, per tutta la sua lunghezza, fino al confine col Comune di Valdengo, la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, dalle ore 12,30 e con progressiva riapertura (dopo 15 minuti circa) dal transito del veicolo di chiusura recante ii cartello mobile "fine gara ciclistica".

Nelle stesse vie è previsto anche il Divieto di sosta con rimozione forzata a tutti veicoli negli spazi situati a bordo strada sia a destra che sinistra dalle ore 10,00 alle ore 17,00;