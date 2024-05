Biella, in partenza l’evento “Bandana Rosa”: il ricordo dell’impresa di Pantani.

Una pedalata aperta a tutti per ricordare l'impresa che Marco Pantani compì nel Maggio 1999 quando, dopo un salto di catena, riuscii a recuperare decine di posizioni, per concludere vittorioso, al cospetto del Santuario di Oropa, in Maglia Rosa, quell'epica Tappa.

Fra i partecipanti i Protectors LE MC - Italy Chapter URSIS B. che, dopo aver seguito le manifestazioni del Giro d’Italia, sulle loro Harley Davidson, daranno il via alla corsa.