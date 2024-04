Biella: Fiaccolata dell'ANPI per celebrare la Festa della Liberazione e in onore dei caduti FOTO e VIDEO

Il Comitato provinciale di ANPI Biella ha organizzato questa sera, in occasione delle celebrazioni per la Festa della liberazione, una fiaccolata che ha preso il via presso la sede ANPI per poi sfilare in via Battistero alla lapide dei caduti, in via Amendola alla targa Angelo Cena, vittima civile, in piazza Martiri alla lapide ai caduti dell'eccidio del 4 giugno 1944, in piazza San Giovanni Bosco alla lapide ai caduti dell'eccidio del 22 dicembre 1943. Il corteo è stato scortato dalle Forze dell'Ordine per garantirne la sicurezza.