Rally & Co, al traguardo di Porto Cervo l'Opel Corsa di Bottazzi-Cappello

Seconda tappa per il campionato italiano rally autostoriche, in occasione della 7° edizione del Rally Costa Smeralda Storico, con partenza ed arrivo nella suggestiva ed esclusiva Porto Cervo. Per la Rally & Co al traguardo dopo 10 prove speciali e 122 km cronometrati Alessandro Bottazzi e Carmelo Cappello che, a bordo della piccola ma piccante Opel Corsa Gsi, agguantano la 18° posizione assoluta in mezzo ad un nugolo di auto molto più potenti vincendo la classe 1.600 di categoria j2. Tassello fondamentale per raggiungere come nel 2023 l' obiettivo dichiarato di vincere il campionato italiano di classe.

c. s. Rally & Co g. c.