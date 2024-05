Bravi Morra e Tironi sfortunati Gazzetta e Pizzato alla Baja colline metallifere, FOTO

Bella prestazione per Gianluca Morra e Stefano Tironi impegnati sulla terra Toscana a difendere i colori della Rally & co in occasione della Baja colline metallifere in provincia di Grosseto 2° gara di campionato italiano cross country.

Al traguardo, dopo 4 prove speciali molto impegnative visto il fango incontrato sul percorso, a bordo della loro Suzuki Vitara sono arrivati ottavi assoluti e terzi di classe T2 una posizione che soddisfa entrambi; ritiro per Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato a bordo della piccola suzuki jimny a causa di un problema al differenziale dopo la terza prova che non ha consentito al preparatore biellese di terminare la gara condotta in ottima posizione fino a quel momento.

Prossimo appuntamento il 4 luglio a Pordenone per la 4° edizione della Italian Baja.