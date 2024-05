Motori |

Rally & Co, tre equipaggi al traguardo FOTO

Tre equipaggi al traguardo sui 4 partiti è il bilancio della scuderia Rally & Co all’iconico Rally della Valle d’Aosta, giunto alla 45° edizione. La lotta tra le 3 Renault Clio Rally 5 iscritte dalla scuderia biellese è stata molto avvincente, tanto che il distacco tra Matteo Viola navigato da Matteo Cerruti (72 ° assoluti e 11° di classe) e il padre Paolo Viola (11° nella classifica over 55 e 13° di classe), navigato da Corrado Guelpa, è stato di soli 2,5 secondi. Una vera inezia dopo 70 km cronometrati. Ad un soffio da loro, dietro per soli 6,5 secondo da Matteo, al traguardo Luca Zerbetto e Riccardo Cariati 14° di classe e 76 ° assoluti mentre dopo la 3° prova speciale hanno alzato bandiera bianca Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta, costretti al ritiro per la rottura di un semiasse della loro Mini Cooper S.

c. s. Rally & Co g. c.