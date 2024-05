Sorrisi valdostani per il Biella Motor Team

Domenica 5 maggio la Coppa Rally di Zona 1 ha disputato il suo secondo appuntamento con il blasonato Rally Valle d’Aosta. La gara organizzata da Acva Sport e Automobile Club Aosta ha sorriso alla scuderia Biella Motor Team.

Ottimo risultato quello raggiunto da Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti che si sono piazzati sedicesimi assoluti vincendo, proprio sull’ultima prova speciale dalla gara, la combattuta e qualificata classe Rally4 con la loro Peugeot 208 GT Line.

Buona anche la prestazione di Alessandro Colombo e Matteo Grosso su una Peugeot 106 Rallye che hanno chiuso al sessantanovesimo posto della classifica generale portando a casa il terzo posto in classe N2. Poca fortuna per i locali Corrado Noussan e Giada De Marzi (Renault Clio Sport classe R3) costretti al rituro per un problema meccanico già sulla prima prova speciale mentre Alberto Stopani ed Ermes Bagolin, Peugeot 106 Rallye, hanno dovuto fermarsi sulla prova conclusiva quando occupavano la settima piazza di classe N2.

Sulla PS4 è finita la gara della navigatrice Denise Bolletta che correva con Massimiliano De Martino su una Mini Cooper S di classe RSTB 1.6 Plus.