Biella 4 Racing all’assalto del “Valli Biellesi” FOTO

L’undicesima edizione del “Trofeo Valli Biellesi”, manifestazione di regolarità organizzata da Veglio4x4 e BMT Eventi, con la collaborazione di Aci Biella, è ormai alle porte. Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche nella sua versione di regolarità classica e come primo appuntamento del Challenge Aci Biella nella sua versione turistica, la gara Biellese vedrà al via i migliori interpreti della specialità, pronti a darsi battaglia lungo i rilevamenti disseminati sui quasi centonovanta chilometri di percorso complessivo, che attraverserà gran parte del territorio Laniero.

Non potevano mancare al via i portacolori Biella 4 Racing, mai come quest’anno numerosi in una gara di regolarità, e pronti a dar del filo da torcere agli altri concorrenti al via. “Siamo veramente soddisfatti”, commentano i portacolori B4R, “essere della partita con sette equipaggi ed un navigatore non era nemmeno nelle nostre più rosee previsioni. Ciò ci appaga molto, considerando anche che due degli equipaggi al via derivano dal nostro Corso di inizio anno, a sottolineare la bontà del lavoro svolto. L’obiettivo minimo finale sarà quello di mantenere il terzo posto fra le Scuderie nel trittico Aci ottenuto la passata edizione. Un in bocca al lupo ai nostri rappresentanti”.

Reduci dal terzo posto di 4° Raggruppamento del Challenge 2023, saranno nuovamente al via Andrea Rosso e Giovanni Gambino, a bordo della loro Fiat 600 D. “Dopo le buone prestazioni nell’ultima gara ’23, puntiamo a migliorarci”, esordisce Andrea Rosso “il feeling con Giovanni va sempre crescendo, e con un pizzico di buona sorte potremmo toglierci qualche soddisfazione. Naturalmente l’obiettivo principe è quello di divertirsi, considerando anche il nutrito numero di esponenti Biella 4 Racing impegnati in gara. Ciò ci fa molto piacere”.

Presente al via anche in questo 2024 il navigatore B4R Roberto Tosi, pronto a leggere la strada a Maurizio Crapa, sulla loro Lancia Fulvia Coupé targata A.P.V. Classic, desiderosi di migliorare la seconda posizione finale in 6° Raggruppamento di Challenge 2023. “Si parte per una nuova avventura”, ci riferisce Roberto Tosi, “come bambini emozionati e con la voglia di iniziare. Vedremo di non illuderci, come sempre l’errore è dietro l’angolo, ma noi ci faremo trovare pronti. Ovviamente non puntiamo ad arrivare primi assoluti, ma vogliamo fare bene, soprattutto avere conferma che la strada che stiamo percorrendo inizi a dare i suoi frutti. Anche la Fulvia, rimessa quasi a nuovo, vuole ben figurare: tre, due, uno… si parte! In bocca al lupo a tutti!”.

Si ripresentano al via per difendere la loro vittoria nel Challenge 2023 di 7° Raggruppamento, Andrea Florio ed Arianna Fior, sulla consueta Ford Fiesta MKI. “Dopo la bella esperienza del Revival finalmente si ricomincia a guardare le classifiche” commenta Andrea Florio, “ovviamente con la nostra fedelissima Fiesta. Il nostro obiettivo è quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno e di passare una bella giornata con tutti i componenti B4R”.

A fargli compagnia in 7°, ci penserà l’inedita coppia formata da Max Ozino e Nicolas Raniero, al via sulla Autobianchi A112 Abarth. “Siamo pronti”, ci racconta Max Ozino, “dopo un’intensa fase di preparazione e test il nuovo duo formato da me e Nicolas è desideroso di dar battaglia! Scherzi a parte siamo felici di essere al via di questa nuova stagione, vogliosi di ben figurare, ma con sempre ben presente l’idea di divertirsi in compagnia. Tutto quello che verrà è ben accetto”.

In 9° Raggruppamento, desiderosi di progredire il terzo posto finale di Challenge della passata edizione, si presentano ai nastri di partenza Roberto Voltarel e Anna Gobetti, a bordo della loro Toyota Celica. “Siamo pronti ad iniziare il nuovo trittico di prove dell’Aci Biella”, esordisce Anna Gobetti, “dopo il buon allenamento del Revival. L’obiettivo è sempre quello di divertirsi, buttando un occhio alla classifica, per provare a migliorare le nostre prestazioni della passata stagione”.

Passando alle vetture moderne, non potevano mancare al via Paolo Canova e Silvia Gandini, reduci dalla seconda posizione di Challenge ’23 a bordo della Subaru Impreza. “Si riparte per una nuova annata”, commenta Paolo Canova, “dopo la buona prestazione assoluta dello scorso anno. Ovviamente l’obiettivo deve essere quello di migliorarsi, ma non sarà di certo facile, in quanto anche fra le vetture moderne i partecipanti sono sempre di più e più preparati. Ma noi ci proveremo, cercando di mettere a frutto quanto di buono fatto vedere in questi anni e di limitare al massimo gli errori”.

Sempre fra le vetture moderne è pronto ad esordire l’equipaggio formato da Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, ai nastri di partenza sulla loro Fiat Barchetta. “Siamo pronti ad affrontare questa nuova esperienza”, ci riferisce Paolo Miglietti, “per me e mia moglie una prima assoluta in questo sport. Il nostro obiettivo sarà quello di passare una giornata diversa e di iniziare a capire qualcosa in più di queste prove di regolarità, così da divertirsi senza stress, se poi arrivasse anche qualche risultato, sarebbe una bella sorpresa. Un ringraziamento alla nostra Scuderia che ci ha istruito col corso di questo inverno ed ora ci segue fornendoci appoggio e le dritte necessarie”.

Infine, dopo il bel debutto alla Milano-Sanremo, si ripresentano in gara Massimo e Michael Destefanis, al via sulla Mercedes SL 350. “Dopo la bella esperienza alla Milano-Sanremo debuttiamo in casa”, esordisce Massimo Destefanis, “dove abbiamo strade bellissime, panoramiche o perse nella natura, ideali per il passaggio di una gara di regolarità. Per quanto riguarda la gara in sé non ci aspettiamo risultati eclatanti, ma cercheremo di fare il meglio possibile per ben figurare”.