Equipe Vitesse al 45° Rally Valle d'Aosta, i risultati

La 45^ edizione del Rally Valle d'Aosta è andata in archivio e le premesse della vigilia sono state rispettate, confermando le scelte degli organizzatori che hanno voluto una gara molto difficile e selettiva complice anche il meteo non proprio clemente.

Equipe Vitesse partiva come sempre con l'obiettivo di far bene ma sulla prima prova la classe A6 perde un equipaggio di valore: si ritira infatti Loretta Tedesco che navigava il locale Matthieu Junod a causa di una toccata che non gli consentiva di proseguire.

Problemi anche per il rientrante Roberto Favaro in coppia con Yuri Canepa, con la vettura che tendeva a spegnersi e subendo anche una foratura. I due non si arrendono e cercano comunque di portare a termine la gara ma alla fine, alzano bandiera bianca, decidendo di non disputare l'ultima prova, la più lunga del Rally, per non creare ulteriori danni alla loro Peugeot 106.

Positiva invece la corsa dei 2 navigatori Nicolò Bottega e Alessio Basile, che hanno portato all'esordio rispettivamente Luca Ciscato e Francesco De Marco, impostata sull'apprendimento e senza correre troppi rischi, ottenendo comunque dei buoni riscontri cronometrici.

Prossimo appuntamento di scuderia sarà la 11^ edizione del Valli Biellesi, gara di regolarità per auto storiche e moderne in programma l'11 maggio.