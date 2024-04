Kwan Taekwondo Biella protagonista ai Campionati Interregionali Liguri

La squadra Asd Kwan Taekwondo Biella ha affrontato con grinta e determinazione i Campionati Interregionali Liguri a Savona, dimostrando il proprio valore e la passione per questo sport. La competizione si è svolta in due giornate intense il 13 e 14 aprile, con atleti di diverse categorie che si sono messi alla prova sul tatami. Nella prima giornata per la categoria Children Api Agata ha dominato l’incontro, portando a casa la medaglia d’oro con abilità e concentrazione.

Buona gara anche per Della Volpe Simone che vince il primo match, ma deve abbandonare nel secondo per infortunio. Nella Categoria Kids Nieddu Sara e Api Geremia hanno dato il massimo, ma purtroppo perdono i loro incontri portando a casa la medaglia di bronzo. Ben Massaoud Rayen è partito con determinazione vincendo il primo round, ma ha perso i successivi, contro un avversario alla sua portata, a causa di perdita di concentrazione. Ibnorida Abrar vince, in netta superiorità per gap di punti, il suo primo oro. Giornata sfortunata invece per Droubi Adam che si infortuna durante il primo round e deve ritirarsi. Antoniotti Pietro, alla sua prima gara, stupisce tutti vincendo la medaglia d’oro con ottime prestazioni.

Nella secondo giornata hanno preso parte alla competizione per la categoria Cadetti 5 atleti. Cian Federico e Furlan Giovanni non sono riusciti a entrare in gara come sperato. Alessandro Bagatello ha combattuto un incontro tirato fino alla fine, ma purtroppo lo perde con un punteggio di 2-1. Hjane Abrar, alla sua prima gara, è stata travolta da un’avversaria più esperta. Francesca Barelli, alla sua seconda gara, ha conquistato la medaglia d’oro con ottime prestazioni.

Nonostante i risultati non siano stati del tutto quelli sperati i maestri della Kwan Dino Umilio, Maurice Magoni e Roberto Fittabile sono speranzosi: “La Kwan si è posizionata al 13° posto su 66 squadre partecipanti. Nonostante alcuni atleti siano stati sottotono, questo è un risultato positivo. Inoltre il numero degli iscritti alla competizione è salito rispetto alle precedenti, segnale positivo per la crescita della squadra”.