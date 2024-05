Arriva l'Oremo Run, ecco tutti i provvedimenti viabilistici

In occasione della camminata non competitiva “Oremo run” che si terrà sabato 4 maggio 2024 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione dalle ore 13.00 alle ore 17.00 in corso Pella, dal carraio della cascina Oremo a via Ivrea.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione al passaggio della parata che si terrà dalle ore 16.30 sulle seguenti vie, secondo il senso di marcia: via Ivrea, via Lamarmora, piazza Vittorio Veneto est, via Italia, via Duomo (arrivo in piazza Duomo).