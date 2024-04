Rally del Piemonte e Salita del Costo: i risultati degli equipaggi Biella Corse.

Salita del Costo

Bella gara, questo fine settimana in Veneto, per lo specialista di Biella Corse delle gare in salita Giancarlo Graziosi, che ha preso parte alla 31° edizione della Salita del Costo, gara organizzata dall'Automobile Club di Vicenza e valida quale seconda prova della stagione 2024 del Campionato Italiano Velocità Montagna (C.I.V.M.), zona nord.

Graziosi, con la sua Osella Pa21/p motorizzata 2000 cc. (gruppo CN), ha chiuso terzo di gruppo e di classe, ventiseiesimo della classifica assoluta della gara.

"È stata una bella prova - ha commentato al termine -, anche se ho chiuso al terzo posto fra i Prototipi CN con un bel po' di secondi dai miei avversari. Nessun problema, sono sicuro che, quando la macchina sarà a posto, i tempi anche per me arriveranno!".

Rally del Piemonte

Prova difficile il 18° Rally Regione Piemonte, con molti incidenti, uscite di strada e rotture. La gara, organizzata per iniziativa dell'Automobile Club di Cuneo e valida quale prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona, si è corsa questo fine settimana (12 e 13 aprile) ad Alba.

Dei tre equipaggi Biella Corse al via, il miglior risultato è stato ottenuto da Pierangelo Tasinato e Domenico Saltarella, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2): hanno infatti concluso al 50° posto assoluto, trentesimi di gruppo e di classe".

"La gara è stata molto impegnativa - ha raccontato il pilota al termine - Siamo partiti un po' male, anche perché era la prima volta col nuovo navigatore e lui, alla sua quinta gara, la prima in assoluto su di una R5, era un po' teso.

Sabato invece la situazione è cambiata. Abbiamo recuperato un po' e devo dire che Domenico è stato molto bravo. Tanto di cappello! Ci siamo divertiti, abbiamo preso dei punti per la Coppa Italia e ho chiuso quarto di Over 55. Va bene così!".

Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba, invece, in gara con un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), hanno terminato la gara trentatreesimi di classe, trentacinquesimi di gruppo e ottantottesimi assoluti: "Era da settembre che non mi sedevo su di una macchina da gara - ha dichiarato il pilota al termine - L'ho fatto ad Alba e devo dire che ho patito tanto il caldo! Ci siamo comunque divertiti e abbiamo portato la macchina in fondo senza fare danni: aspetto sempre molto importante!”.

Gara positiva ma molto complicata, infine per i valdostani di Biella Corse Patrich Chironi e Joly Yannick, al via con una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3). Venerdì, primo giorno di gara, hanno infatti sbattuto, in diretta televisiva, nella "power stage", la prima prova speciale della gara.

"Siamo partiti malissimo - ha commentato il pilota - Dopo la toccata abbiamo lavorato tutta la notte per rimettere a posto la macchina e poter ripartire il giorno dopo con la formula del ‘Super Rally’. Abbiamo fatto bene, perché il nostro principale avversario ha rotto e così, pur cercando di portare la macchina al traguardo, abbiamo vinto la classe e guadagnato punti importanti per il campionato. Non posso che ringraziare i meccanici che hanno davvero fatto un miracolo permettendoci di ripartire!".

Per quanto riguarda i due navigatori Biella Corse al via, Luca Pieri, che correva a fianco del pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha chiuso la gara al 19° posto assoluto, di gruppo e di classe.