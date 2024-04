Motori |

Rally & Co, grande prova in pista per Leonardo De Grandi

Rally & Co, grande prova in pista per Leonardo De Grandi

Nuova gara di respiro internazionale per il driver della Rally & Co Leonardo De Grandi nel weekend appena trascorso sulla pista kart azzurra di Jesolo per la Rok Cup Italia. 40 i contendenti nella categoria Mini, di cui 12 stranieri (tra loro il nipote di Mika Hakkinen, 2 volte campione del mondo in Formula 1) che hanno dato vita a sfide sul filo dei centesimi. Leonardo è quinto in griglia di partenza risalendo in gara di 1° posizione classificandosi 4° nella prima manche. Nella seconda manche termina in nona posizione ma la delusione si trasforma in grinta per la gara finale quando dopo essere partito settimo Leo recupera 3 posizioni classificandosi 4 ° assoluto.

c. s. Rally & Co g. c.