Rally & Co, Bottazzi e Cappello al Costa Smeralda

Secondo appuntamento per il campionato italiano rally autostoriche, questa volta in Sardegna, in occasione della 7° edizione del Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini Racing.

Partenza sabato alle 13 ed arrivo domenica alle 16 dalla esclusiva Porto Cervo dopo aver percorso 122 km cronometrati suddivisi in 10 prove speciali. Per la scuderia Rally & Co ai nastri di partenza l’equipaggio composto da Alessandro Bottazzi e Carmelo Cappello che, a bordo della consueta Opel Corsa GSI, punteranno dritti alla vittoria di classe sperando di essere tra i protagonisti anche nella classifica assoluta.