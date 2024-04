Alla Granfondo di Casteggio trionfano Federico Pozzetto e Roberta Bussone: i risultati delle gare FOTO

Vittoria nella Mediofondo conquistata da Luca Boschini, con un finale al cardiopalma, mentre nella categoria femminile Giulia Medri si è aggiudicata il primo posto. Il team Rodman si conferma al vertice tra le società partecipanti, continuando la sua serie di successi.

Nella città conosciuta come l’antica “Clastidium”, dove Annibale fece abbeverare i suoi elefanti durante le battaglie contro i romani, si è svolto il secondo capitolo dell’edizione 2024 del Circuito Coppa Piemonte. L’evento, ha visto un notevole numero di iscrizioni, superando persino le 1.200 previste, come ha sottolineato il patron dell'ASD Sant'Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino, Vittorio Ferrante. La partenza è stata caratterizzata da un lungo serpentone di ciclisti: testimoniando l’entusiasmo che ha animato la gara. Renato Angioi, Presidente di Coppa Piemonte ASD, ha espresso grande soddisfazione per il numero di iscritti al circuito.

Logistica e pacco gara

Centro iscrizioni presso il centro sportivo Casteggio, dove sono state effettuate tutte le operazioni preliminari e la partenza. Ricco pacco gara composto da 2 succhi di frutta, pacco di crostatine, due pacchi di merendine, tavoletta di cioccolato e infuso di te.

La gara

Partenza in perfetto orario dal palazzetto dello sport di Casteggio: giornata spettacolare con temperature ideali e uno splendido percorso diretto verso le colline.

Primo passaggio cronometrico al Passo del Carmine con Alberto Gavazzi, dell’ASD Garda Scott Matergia, che precede Mikel Deniri del MG. Kvis Promotech e terzo Andrea Mariani del Team Da-Tor ASD, mentre per la femminile primo passaggio per Roberta Bussone dell’ASD Rodman Team, seguita da Giulia Portaluri del Team De Rosa Santini e terza Giulia Medri dell’MG K Vis Promotech.

Secondo passaggio cronometrico, solo per il percorso lungo, a Casa Matti con Federico Pozzetto che conduceva su Mikel Deniri e terzo Luca Chiesa. Nella femminile Bussone Roberta, Portaluri Giulia e Zecchettin Valeria: terzetto che si manterrà sino all’arrivo.

I risultati

Nel percorso medio fondo, arrivo sul filo di lana per tre protagonisti: Luca Boschini del TCT, con un tempo di 1.51.20, ha preceduto per un solo secondo Samuele Merli dell’ASD Team Perini Bike, con 1.51.21 e terzo Leonardo Viglione del G.S Passatore, con 1.51.21.

Nella femminile vittoria di Giulia Medri del Team Mg Kvis Promotech, con un tempo di 2.02.45, seguita da Carlotta Uber del ASD Garda Scott, con un tempo di 2.06.33 e terza Giulia Soffiati del Tabros Cycling Club, con 2.06.53.

Nella Gran fondo il primo al traguardo è Federico Pozzetto del Team Mg Kvis Promotech, che ha chiuso la gara con un tempo di 3.02.42, davanti a Luca Chiesa dell’ASD Programma Auto, con un tempo di 3.02.46, terzo Mikel Demiri del Team Mg Kvis Promotech, con 3.02.58.

Nella Femminile vince ancora Roberta Bussone dell’ASD Rodman Team, con un tempo di 3.23.09, seguita da Giulia Portaluri Team DE Rosa Santini, in 3.25.57 e terza Valeria Zecchetin dell’UC Induno Olona Raffaele B.L.G. ASD, che ha chiuso la gara in 3-38.41.

Per le società, l’ASD Rodman Team piazza il secondo risultato utile in Coppa Piemonte, seguita da Asd Programma Auto e Pedale Godiaschese.

Pochi scossoni nelle classifiche di Coppa Piemonte, dopo la seconda prova:

Leader Granfondo: Giulia Portaluri, Roberta Bussone, Giuseppina Tamara Rollini, Stefano Prandi, Marco Morat, Luca Passarotto, Edoardo Mighali, Francesco Grillo, Massimo Grappeja, Giovanni, Mastrovito, Alberto Roggero, Alain Seletto.

Leader Mediofondo: Liliana Pillon, Carmen Selene Crespi, Olga Cappiello, Paolo Calabria, Marcello Guarneri, Luca Boschini, Andrea Mariani, Leonardo Viglione, Luciano Bergia, Ivano Soletti, Maurizio Fornara, Filippo Vezzali.

Premio finale per tutti i partecipanti, un ricco pasta party con acqua, pasta al forno, verdure miste, cordon bleu, dolce e pane.

Ricche le premiazioni: moltissimo materiale tecnico per le categorie, omaggi floreali per le categorie femminili, oltre a prodotti enogastronomici: olio di oliva, vino e anche prosciutti.

Prossimo appuntamento a Vercelli, per la terza prova del circuito Coppa Piemonte Drali, con la Gran Fondo Mangia e Bevi, che si correrà domenica 21 Aprile.

Per info e iscrizioni www.circuitocoppapiemonte.it

Le classifiche delle manifestazioni, elaborate da Evodata, sono visibili sul sito: www.winningtime.it