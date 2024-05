Giro d'Italia: -5 alla partenza della Corsa Rosa da Venaria

Mancano solo cinque giorni alla partenza della corsa rosa. Saranno le 13.50 di sabato 4 maggio quando i corridori partiranno dal villaggio di Venaria Reale per una tappa molto nervosa che prevede il passaggio per l’omaggio al Grande Torino alla Basilica di Superga a metà percorso e il colle Maddalena a pochi km dal traguardo a corso Moncalieri per un arrivo adatto per un finisseur.

E che dire di domenica 5 maggio dove la tappa, in omaggio al grande Pantani prenderà le mosse da San Francesco al Campo per poi, dopo aver fatto il giro per tutto il biellese arriverà al maestoso ingresso del Santuario mariano. Sarà una partenza in salita, è il caso di dire per tutti i corridori e in cui i cosiddetti favoriti(Tomas, Pogacar, Caruso solo per citarne alcuni) non potranno nascondersi nelle prime giornate ma dovranno battagliare.

Per il nostro territorio, come sempre una grande occasione di promozione da sfruttare, meglio se con un tempo clemente, per far vedere quanto di bello e gustoso ci sia qui all’ombra del Mucrone. Da non perdere anche la miriade di micro-eventi che faranno da corollario e che dimostrano una volta di più anche la capacità dei biellesi di saper organizzare.