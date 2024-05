Anche a Pray ci si sta preparando per l'arrivo del Giro d'Italia, in programma il prossimo 5 maggio.

Per l'occasione la Pro Loco, in collaborazione con Al Baret, ha preparato un punto di ritrovo e di ristoro per aspettare tutti insieme la carovana rosa ed esultare al passaggio degli atleti in gara. L'appuntamento è alle 11 nel piazzale di via Noveis 14. L'arrivo dei ciclisti è previsto per le 15.30.