Vigliano, l'invito della Biblioteca per la Giornata Mondiale del Libro

Ogni anno il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: un'occasione per ribadire l'importanza della lettura, fonte di crescita personale, di sviluppo della creatività e di conoscenza del mondo che ci circonda.

Martedì 23 aprile 2024, la biblioteca "Aldo Sola" di Vigliano Biellese invita tutti gli amici del libro e della lettura ad un momento di incontro: alle cinque del pomeriggio, per "fare quattro chiacchiere sulle nostre letture preferite in condivisione ed amicizia".

Per tutto il pomeriggio saranno attivi i tavoli per lo scambio dei libri e, alle 16.30, per i bambini dai 3 ai 6 anni ci sarà uno speciale momento dedicato a loro, con letture accompagnate dal teatrino kamishibai.