Biella, divieto di sosta in Via Trieste: come cambia la viabilità.

In occasione dello spettacolo “Elvis – The Musical” sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto automezzi autorizzati in via Trieste, nel tratto compreso tra i civici 45 e l’intersezione con via Asmara, dalle ore 8.00 di giovedì 18 aprile 2024 alle ore 6.00 di venerdì 19 aprile 2024.

Gli automezzi autorizzati a sostare dovranno essere posizionati in modo da permettere il transito veicolare lungo la via Trieste, lasciando uno spazio transitabile di almeno 3,5 metri di larghezza della carreggiata.