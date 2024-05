Biella: La funicolare sabato sera anticipa la chiusura, i clienti dei locali del Piazzo rimangono a piedi

Non c’è pace per la funicolare nonostante gli ultimi interventi della Giunta Comunale di Biella che a far data dal primo aprile aveva esteso l’orario di apertura prolungandolo fino alle 22 serali, andando incontro sia ai residenti che agli esercizi commerciali del quartiere; nella giornata di sabato il servizio, pare si sia interrotto prima (almeno quindici minuti recita la segnalazione di un lettore) causando un disagio a coloro che avevano eletto il borgo, nonostante il maltempo, quale meta per i locali del Piazzo. Stando ai racconti dei presenti coloro che hanno perso il mezzo, fermatosi anticipatamente, sono dovuti rientrare a piedi sotto una pioggia battente, su un terreno sdrucciolevole e sicuramente non contenti.