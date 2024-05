Infastidisce i clienti al Glamuor a Biella, intervengono i Carabinieri

I Carabinieri nella giornata di ieri domenica 28 aprile sono intervenuti al Glamour a Biella in via Gustavo Valdengo, in quanto sono stati chiamati perchè un uomo disturbava i clienti del locale.

All'arrivo dei militari l'uomo si era già allontanato, ma è stato raggiunto e identificato: si trattava di un 47enne residente fuori provincia che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Lo stesso avrebbe dato in escandescenza anche al nosocomio e sarebbe quindi reso edotto delle facoltà di legge.