"Vieni con me, ti accompagno ad Oropa" a piedi con Marco Macchieraldo per vedere l'arrivo del Giro

Chi lo ha detto che il Giro è adatto solo per gli amanti della bicicletta, la proposta di Marco Macchieraldo, guida escursionistica ma soprattutto amante della montagna, è un’occasione da prendere al volo. Una camminata che parte da Biella il 5 maggio e che arriverà direttamente a Oropa in tempo per vedere l’arrivo della tappa del giro. Sarà un tragitto in cui si potranno affrontare i sentieri storici della Valle Oropa, un immersione in un mondo bucolico e di sicuro impatto visivo. Non mancheranno le occasioni per scattare qualche fotografia e per assistere al passaggio della carovana rosa un volta giunti al Santuario. Il rientro rigorosamente a piedi ma dopo una giornata così sarà affrontata con un buon spirito.

Info e prenotazioni: 3332662599