Procedono le asfaltature in città e in alcune zone nella mattina di oggi martedì 16 aprile si sono formate lunghe code, in particolare lungo via Cernaia e via Bertodano e via Trieste.

I mezzi del cantiere sono infatti al lavoro in via Bertodano dalla rotonda con via Carso alla rotonda con via Torino e in via Carso.

La chiusura del cantiere è prevista il 19 aprile.