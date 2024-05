Come ogni anno il Circolo Tavo Burat, in collaborazione con ALP -ARCI, propone al 1° maggio un momento per ricordare il Tavo e le sue battaglie. I suoi studi sugli ereticati e le sue lotte a difesa delle minoranze sono ancora un valido riferimento per capire da che parte stare e in quale direzione muoversi.

Appuntamento alle 12.20 all'isolotto della Maddalena sul torrente Cervo in Biella Riva.