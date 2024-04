Nuove divise per l'Asd Pedale Cossatese

L'Asd Pedale Cossatese ha iniziato la stagione ciclistica 2024, con nuove divise che onorano l'anniversario del 40 esimo anniversario della Società.

Ieri, domenica 14 aprile, in Piazza Cossato appuntamento fotografico dei tesserati agonisti e cicloturisti accompagnati dallo staff direttivo.

Il Presidente Gionni Miscioscia ed il Vice Presidente Pier Angelo Giardino ringraziano tutti per la disponibilità data compresi chi per motivi validi non è potuto partecipare.