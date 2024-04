Candelo, inaugurato il nuovo campo di sitting volley al Parco dell'Albero d'Oro

Inaugurato a Candelo il nuovo campo di sitting volley al Parco dell'Albero d'Oro. La cerimonia, in programma ieri pomeriggio, 13 aprile, è avvenuta alla presenza di autorità e giovani.

Per l'occasione, il sindaco Paolo Gelone ha così dichiarato: “Un nuovo motivo d'orgoglio per Candelo, che lavora su integrazione e sport in modo concreto, solidale e aperto a tutti. Come sempre, un risultato raggiunto per e con la comunità, insieme alle nostre associazioni, come Ti Aiuto Io, sempre in prima linea per quest'area”.