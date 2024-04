Il Giro d'Italia fa tappa a Callabiana per la prima volta, in arrivo maxischermo e campioni del ciclismo (foto di repertorio)

Momento storico per la comunità di Callabiana. Per la prima volta, infatti, il Giro d'Italia sarà di passaggio nel piccolo centro biellese, in occasione della seconda tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, in programma il prossimo 5 maggio.

In paese si registra grande fermento, come conferma il sindaco Lorenzo Vercellotti: “Stiamo tutti vivendo una grandissima emozione. Finalmente vedremo, a pochi passi dalle nostre case, il transito della corsa rosa. È un riconoscimento per l'intero territorio, il cui potenziale è sotto gli occhi di tutti, a partire dai nostri immensi spazi verdi. Speriamo che Callabiana possa diventare una tappa abituale del Giro d'Italia”.

Per l'occasione, il comitato di tappa di Callabiana (assieme a Comune e Pro Loco) ha pensato di posizionare un'area ristoro gestita dai volontari dell'associazione e una megaschermo per seguire la tappa nella giornata di domenica 5 maggio. Sabato sera, invece, a partire dalle 21, gli appassionati potranno incontrare alcune icone del ciclismo, come Gianni Bugno e Wladimir Belli.

Il primo è stato campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992; il secondo uno dei grandi protagonisti del Giro d'Italia tra gli anni '90 e il decennio successivo. All'appuntamento, in scena nella sede estiva della Pro Loco, saranno presenti anche i commentatori sportivi Riccardo Magrini e Luca Gregorio.

Dallo staff organizzativo è giunto il ringraziamento a "Gabriele Martinazzo per l'aiuto fornito in questa occasione. Callabiana avrà l'onore di avere questi grandi campioni in occasione del Giro d'Italia".