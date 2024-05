Calcio, ultima sfida al Pozzo di Biella per la Juventus Women (foto di repertorio)

Ultimo match stagionale allo stadio Pozzo La Marmora di Biella per la Juventus Women. Le ragazze di Zappella e Beruatto sfideranno lunedì 13 maggio alle 18 la Roma. Come sempre, anche per la sfida contro le capitoline, i biglietti sono gratuiti.