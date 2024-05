Motori |

Riparte dalla Sicilia il campionato italiano rally autostoriche, c'è anche Rally & Co

Riparte dalla Sicilia il campionato italiano rally autostoriche con la corsa più antica (e forse più famosa) del mondo: la Targa Florio Historic Rally che vede al via con il numero 226 un equipaggio della Rally & Co, composto da Alessandro Bottazzi e Carmelo Cappello che, sulla consueta Opel Corsa Gsi, punta alla vittoria di classe 1600 nel gruppo j2. Partenza venerdì da Palermo ed arrivo sabato dopo aver affrontato 9 prove speciali pernun totale di 103 km cronometrati affrontati su strade entrate di diritto nella storia delle corse a livello mondiale.

c. s. Rally & Co g. c.