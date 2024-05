Gianni Bugno e Wladimir Belli protagonisti a Callabiana, oltre 200 persone per le icone del ciclismo FOTO

Più di 200 persone hanno presenziato all'evento sportivo di ieri sera, 4 maggio, andato in scena nei locali della sede estiva della Pro Loco di Callabiana.

Protagoniste assolute le icone del ciclismo, Gianni Bugno e Wladimir Belli, che hanno letteralmente conquistato il pubblico in sala. Il primo è stato campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992; il secondo uno dei grandi protagonisti del Giro d'Italia tra gli anni '90 e il decennio successivo.

All'appuntamento erano presenti anche i commentatori sportivi Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Dallo staff organizzativo è giunto il ringraziamento a "Comune, ACI Biella, Associazione Amici Presepi Callabiana e Gabriele Martinazzo per l'aiuto fornito in questa occasione”.

Intanto, cresce l'attesa nelle frazioni, con il paese vestito a festa, con la posa di cartelli e striscioni di color rosa per meglio accogliere l'arrivo del Giro d'Italia. Per Callabiana, infatti, si tratta di un momento storico poiché, per la prima volta, la carovana rosa farà tappa nel piccolo centro biellese.