Atto finale per la B2, “derby” tra TeamVolley a Milano

Ventiseiesima ed ultima giornata di campionato in Serie B2 nazionale per il Bonprix TeamVolley, di scena sabato sera contro le quasi omonime del Guffanti Group Milano Team Volley. Primo servizio alle 20.30 al Centro “Puecher” di via Dini, periferia sud del capoluogo lombardo.

Coach Fabrizio Preziosa commenta così: «Si conclude la stagione, va in scena l’ultimo atto. Abbiamo preparato il match come qualsiasi altro: gli ultimi due obiettivi stagionali sono il settimo posto in classifica e superare il record societario di punti nella categoria, che abbiamo già eguagliato. Questi sono i presupposti, dobbiamo mantenere alta l’attenzione, la precisione e la qualità del nostro gioco. Non conta la giornata, non conta la salvezza già acquisita: vogliamo chiudere con una vittoria. Darebbe un valore ulteriore al nostro percorso in campionato. Cercheremo di farci trovare pronte. Non sappiamo che tipo di avversario avremo di fronte, perché Milano è aritmeticamente retrocesso sabato scorso. Potrebbero essere molto arrabbiate e determinate a chiudere bene, così come potrebbero essere deluse e amareggiate. C’è un doppio risvolto, due lati della medaglia. Noi dovremo fare il nostro ed esprimere il massimo delle nostre qualità e della prestazione. Indipendentemente dall’avversario, chiudiamo come si deve».

Il palleggio Alessia Masserano ha aggiunto: «Siamo arrivate all’ultima partita della stagione, che disputeremo fuori casa e contro una squadra che nonostante tutto cercherà di finire il proprio percorso con una vittoria, in qualsiasi modo. Anche considerando la stanchezza generale al termine di un lungo campionato, non vogliamo demordere e siamo intenzionate a dare il massimo in questo match. Cercheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo fissate, insieme allo staff tecnico. Essendo già salve, entreremo in campo senza ansie e senza paura di sbagliare, ma con l’obiettivo di giocare “a mille”».