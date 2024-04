Domenica si corre a Pollone per il 41° Giro Memorial Famiglia Serralunga - Dott. Franco Coda Mauro Falla Caravino

Domenica a Pollone si corre per il 41° Giro Memorial Famiglia Serralunga - Dott. Franco Coda Mauro Falla Caravino.

Il programma prevede alle ore 8.00 il ritrovo a Pollone in Piazza S. Rocco Distribuzione Pettorale in forma individuale e PASS/AUTO per utilizzo gratuito fino alle ore 13.00 del parcheggio zona Parco Burcina. Alle ore 9.00 Partenza gara competitiva km. 9,300 dislivello mt. 320 positivo Categorie: JUNIOR M. - MASCHILE OVER 65 - FEMMINILE (da Junior in poi). Alle ore 9.15 Partenza gara competitiva km. 11,800 dislivello mt. 380 positivo. Tutte le restanti categorie MASCHILI dal 1960 al 2004.

Alle ore 9.30 è invece prevista la partenza della Camminata Ludico Motoria km. 5 circa a cura del Gruppo ANA Pollone. Alle ore 12.00 circa Premiazione.

A organizzare l'evento è AS GAGLIANICO 1974 - VC008 - mail: vc008@fidal.itResp. Organizzativo: AS GAGLIANICO 1974 : CAPPIO Alberto tel. 339.7123903 R. Percorso: GRUPPO ANA POLLONE : CODA PAOLO 366.5619674 - Mail: paolokoda@gmail.com

Le iscrizioni vanno fatte via mail al seguente indirizzo: teamasg74@gaglianico74.it inviando i seguenti dati: N. TESSERA FIDAL - COGNOME - NOME - ANNO di NASCITA - CODICE SOCIETA’ - SOCIETA’ i tesserati RUNCARD e EPS (Ente di Promozione Sportiva) dovranno inviare i dati sopra riportati e anche la copia della tessera e del certificato medico per l’attività agonistica per l’atletica leggera. Entro le ore 24.00 di GIOVEDI’ 11 aprile