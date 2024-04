Prima gara della stagione per l'IronBiella

Prima gara della stagione per diversi atleti di IronBiella. Nella giornata di sabato 20 marzo si è svolta all'Idroscalo di Milano la MilanoTri. Una grande classica di primavera che richiama atleti da tutta Italia. Giornata all' insegna del forte vento che ha reso difficile la frazione in bicicletta. Ottima prestazione per tutti gli atleti biellesi presenti in gara.