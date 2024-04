Una camminata con cuffie e allenamento con il Fondo Edo Tempia di Santhià

Tornano sabato 11 maggio le passeggiate per Santhià ideate dal locale gruppo di volontari del Fondo Edo Tempia ma lo fanno con una modalità particolare: ai partecipanti saranno consegnate le cuffie per poter camminare a ritmo di musica e, nelle soste previste lungo il tragitto, praticare semplici allenamenti guidati da due istruttrici professioniste.

Ecco perché il titolo scelto è “Cammina con noi con le cuffie”. Per l’iniziativa Angelo Cappuccio, responsabile degli eventi del gruppo santhiatese del Fondo Edo Tempia, ha chiesto l’aiuto della palestra Twenty Fit e di Silent System Audio. Arrivano dalla prima Elena Scavarda e Monya Florio che guideranno passeggiata ed esercizi di fitness statico e dinamico. Silent System Audio è invece specializzata negli impianti senza fili che consentono di collegare una serie di cuffie perché i partecipanti possano ascoltare la stessa musica e i medesimi suggerimenti di allenamento tutti insieme. Per questo la partecipazione è limitata a ottanta persone: la prenotazione va inviata via whataspp, al numero 353.4339209, indicando nome, cognome e il numero dei partecipanti.

L’età minima per partecipare è di otto anni. Il ritrovo sarà al parco Jacopo Durandi alle 15,30. La partenza è prevista per le 16. «L’iscrizione sarà gratuita» dice Angelo Cappuccio «grazie allo sponsor della manifestazione, il gruppo Marazzato che come lo scorso anno sostiene con grande entusiasmo le iniziative del nostro sodalizio». Come aggiunge Stefano Cavagnetto, referente del Fondo Edo Tempia per Santhià, «saranno comunque raccolte offerte che saranno interamente devolute al Fondo Edo Tempia per sostenere le attività di prevenzione sul territorio». In caso di maltempo raduno e allenamento si terranno allo Spazio Eventi di via Monte Bianco.