Da Segrate a...Yenisehir: sempre protagonisti gli atleti di Valdigne: bronzo anche a squadre FOTO

A Quinzano d’Oglio (BS) si è disputato domenica 21 aprile il Campionato Italiano di Duathlon Classico (10km run, 40 km bike no draft, 5 km run), una gara tra più dure dell’intero panorama della triplice italiana. La bike, con un moderato dislivello e molto nervosa per il tracciato, è risultata come al solito determinante visto che il regolamento la prevedeva no draft, cioè senza scia.

In campo femminile prestazione top con ennesimo Titolo Italiano di categoria della varesina Sara Speroni, 9° assoluta e oro tra le M1. Da applausi la gara della caposquadra femminile di Valdigne, Marinella Sciuccati, anche lei protagonista con l’ennesimo oro nella categoria M5. Oro anche per la torinese Tiziana Squizzato, tra le M3, e per la ferrarese Rossella Carletti tra le M7 che completano lo straordinario successo della squadra femminile. Buon esordio per la vigevanese Nadia Goldoni.

Tra gli uomini straordinaria la prova del loanese Ivan Cappelli, 9° assoluto al traguardo, per lui tre frazioni di altissimo livello. Molto buona, la prova del casalese Edoardo Mazzucco, 37° assoluto e 6° tra gli S1, per lui molto positive le run. Gara sempre tra i migliori per il cuggionese Andrea Manzotti, 10° tra gli S4, con tre frazioni equilibrate. Ottime gare per il biellese Paolo Zilvetti (9° tra gli M3), per il biellese/valsesiano Andrea Mattiazzo, per il varesino Dario Nitti (28°M3), per i biellesi Matteo Cossavella (ottimo il suo debutto con i colori di Valdigne Triathlon) e Andrea Ramella Pollone, per il vigevanese Jacopo Pagliarin, anch’egli all’esordio e per il biellese Alberto Belli.

Da applausi, con un altro podio, la gara del ferrarese Michele Vanzi, argento tra gli M7, con una performance sportiva di alto livello. A fine giornata enorme soddisfazione con la premiazione della classifica finale del Circuito Duathlon Italiano (svoltosi su più prove) che ha visto il Team di Valdigne Triathlon conquistare il Bronzo Italiano.

A Segrate (MI) si è svolto il classico Ecorace Triathlon con la perfetta organizzazione di Follow Your Passion, nella giornata di sabato 20 aprile si sono disputate le prove Sprint, Olimpico e Giovanili con Team provenienti da ogni parte d’Italia. Nella gara Sprint maschile, “race” positiva al rientro dopo l’infortunio per il lecchese Michele Bonacina, buoni piazzamenti per i giovani Filippo Gai e Lorenzo Gatti. Buona gara, anche lui al rientro, per il Coach biellese Stefano Massa, ottimo settimo tra gli M4.

Al femminile gara sfortunatissima per Erica Maculan che, quando era nel gruppo di testa, è stata vittima di una rovinosa caduta nella frazione ciclistica. Nell’Olimpico Maschile tanti ottimi risultati, sempre top il biellese Marco Schiapparelli 4° tra i tantissimi M2, ottimo l’arquatese Mirco Pordenon argento tra gli Junior, sempre a podio il biellese Claudio Ramella Bagneri bronzo tra gli M7 e ben piazzato tra i numerosissimi M3 l’arquatese Sergio Pordenon.

Nell’Olimpico femminile grande tris per le atlete in verde-turchese-oro: bronzo assoluto per una sempre più convincente Carlotta Bonacina, 6° posto per una performante Francesca Crestani e 10° posto per la reggiana Matilde Salati, al suo primo “Olimpico”; un trittico di super risultati al femminile! Nelle gare giovanili tra gli YA bene il torinese Pietro Col, fra le ragazze YA trionfo con una gara d’attacco per la torinese Alice Ventre.

Domenica 21 aprile si è disputata a Yenisehir in Turchia la tappa Prova di Triathlon World Para Cup, ancora una vittoria straordinaria per Francesca Tarantello e la sua Guida Silvia Visaggi in preparazione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Prossimo appuntamento per gli atleti del Team verde-turchese-oro sabato 27 aprile all’Isola d’Elba per i Campionati Italiani di Triathlon Cross.