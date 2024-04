Le corse della settimana di newsbiella.it, si corre a Mosso, a Biella e a Verrone

In questa settimana nel Biellese si corre per la Mosso Vertical Mille giovedì 25 aprile e la Biella Santuario di Graglia domenica 28 aprile.

Nel dettaglio, la Mosso Vertical Mille all'8°edizione è organizzata dall’ associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca – Sezione podistica Biella Running (VC048) in collaborazione con la Pro Loco di Mosso. La gara si svolge su due percorsi prevalentemente in salita nel territorio del Comune di Valdilana, località Mosso. La gara competitiva è stata approvata dalla FIDAL. Il responsabile organizzativo è il Sig. Carlo Grosso, cellulare numero 3474602464, indirizzo mail direzione@mossoverticalmille.it. Per ulteriori informazioni i riferimenti sono l’indirizzo mail info@mossoverticalmille.it, il sito web www.mossoverticalmille.it, Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza alla Domus Laetitiae. GARA Mosso Vertical Mille 1.000 D+: gara competitiva in salita di 6,2 km e 1.000 mt D+ CAMMINATA a cura della Pro Loco di Mosso Mosso Vertical Mille camminata: camminata ludico motoria in salita di 5,0 km e 680 mt D+ ORARI E LUOGHI DI RITROVO La manifestazione si svolgerà giovedì 25/04/2024 nel Comune di Valdilana, località Mosso. Il ritrovo è fissato alle ore 08.00 in Piazza Italia a Mosso (Valdilana, BI). Gli orari e i luoghi di partenza sono i seguenti: Mosso Vertical Mille 1.000 D+: ore 09.30, piazzetta del centro storico, Mosso (Valdilana, BI) Mosso Vertical Mille camminata: ore 10.00, piazzetta del centro storico, Mosso (Valdilana, BI)

Sempre giovedì a Verrone c'è in calendario "Tra castello e cascine", 8° camminata a passo libero. La partenza è alle 18 in via Umberto I e sono previsti 2 percorsi: uno breve di circa 6 Km e uno lungo di 9,5km.

Domenica 28 si corre per la 28° edizione della Biella-Santuario di Graglia, 3^ pr. Trofeo CorriPiemonte Fidal - STRADA - 2024. Questo il programma: Sabato 27 APRILE dalle 17.00 alle 19.30 ci sarà la distribuzione dei pettorali a Biella presso il negozio BiboSport. Domenica 28 APRILE Ore 8.00 a Biella Ritrovo: Apertura Iscrizioni fino alle 9.30 - Piazzale Casalegno (via Lamarmora) Ore 9.15 Termine RITIRO BORSE in zona PARTENZA per il trasporto in zona. ARRIVO a cura del Gs Graja 8.00 - 9.30 Distribuzione Pettorale “Pre Iscritti” Ore 9.45 PARTENZA - Tempo MAX: 1h. 45 minuti.