Ritorna il “Giro di Pollone” alla 40a edizione

Domenica 30 aprile si terrà a Pollone il “40° Giro di Pollone”, Memorial Chiara Serralunga e Dott. Franco Coda.

La manifestazione podistica regionale è organizzata dal Gruppo ANA di Pollone in collaborazione con il comune di Pollone e di Biella, l’Associazione sportiva di Gaglianico, la FIDAL, Aree Protette e la Regione Piemonte.

La competizione sarà valevole per il Campionato regionale di corsa in montagna, individuale e di Società, oltre che per la prova “Trofeo Eco Regione Piemonte 2023”.

Questo il programma: Il ritrovo si terrà alle ore 8:00 in Piazza San Rocco a Pollone, dove verrà distribuito il pettorale e il pass/auto che permetterà di accedere a un parcheggio gratuito, fino alle ore 13:00, nei pressi del Parco della Burcina. Alle ore 9:30 si darà il via alla gara competitiva di 9,3 km e 320 m di dislivello positivo, che sarà aperta alle categorie maschili Junior e Over 65; alle categorie femminili da Junior e superiori. Ore 9:40 inizierà la seconda gara competitiva di 11,8 km con 380 m di dislivello, per tutte le categorie maschili restanti. Alle 9:30 partirà invece la Camminata Ludico Motoria a cura del Gruppo Alpini di Pollone. La premiazione si terrà alle 12:00 circa, dove verranno premiati gli atleti e le società sportive partecipanti.

Si ricorda che in base a quanto previsto dalle “Norme delle Manifestazioni Non Stadia”, la gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL.

Le iscrizioni della società chiuderanno giovedì 27 aprile e sarà necessario inviare una mail al seguente indirizzo: sigma.piemonte@fidal.it

Per ulteriori informazioni: 339.712.3903 (Responsabile Organizzativo), 366.561.9674 (Gruppo ANA Pollone).