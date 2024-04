A Salussola la Settimana Musicale di Primavera

A Salussola presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, graziosa sede sita nel borgo storico di Salussola Monte, proposta da Don Lodovico De Bernardi per essere adibita ad attività culturali, l’Associazione N.I.S.I. ArteMusica ha ideato una nuova iniziativa chiamata “Settimana musicale di Primavera”.

Un progetto breve, intenso e variegato che intende coinvolgere la popolazione locale, il pubblico storico dell’associazione, e sensibilizzare le giovani generazioni all’ascolto e alla partecipazione ad eventi culturali, sfatando il mito che la musica classica non è fruibile da tutti. Saranno quindi i programmi scelti che si faranno promotori di barriere da abbattere e tramite i loro esecutori - in gran parte giovanissimi - invoglieranno la partecipazione ai momenti non solo musicali ma anche letterari e di socializzazione.

L’iniziativa è così calendarizzata:

Martedì 16 aprile, ore 10.30 - Viaggio poetico, lirico e musicale per l'infanzia del bambino (Evento riservato alla Scuola Primaria del Comune di Salussola)

Protagoniste Francesca Sicilia (canto e voce recitante), giovane artista poliedrica e versatile capace di collocarsi in diversi ambiti con disinvoltura e assoluta competenza tecnica ed espressiva, in duo con Elena Ballario al pianoforte, artista che si produce in vari ambiti, concertistico, compositivo, didattico e ideatrice insieme a Sergio Patria (con il quale dal 1988 si esibisce in duo Violoncello e Pianoforte) di numerosissimi programmi originali e insoliti e di rassegne concertistiche di riconosciuto livello artistico. Testi di Sicilia, Rodari, D’Annunzio, Saint- Exupery. Musiche di Ballario, Satie, Debussy, Poulenc.

Venerdì 19 aprile, ore 21.00 - Righe e Pentagrammi

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Salussola è prevista una coinvolgente serata musico-letteraria interattiva ideata da Stefania Lacchia di N.I.S.I. ArteMusica e collaboratrice della Biblioteca, in cui il pubblico è invitato a leggere il romanzo "Ricordati di Bach” di Alice Cappagli e a sceglierne brani significativi che saranno letti, commentati e accompagnati da brani per violoncello e pianoforte tratti dal repertorio musicale citato nel romanzo. Protagoniste agli strumenti Camilla Patria giovane violoncellista, concertista e docente di Musica da Camera al Conservatorio di Pavia ed Elena Ballario al pianoforte.

Chiunque voglia partecipare attivamente alla serata, può inviare il riferimento alle letture scelte ENTRO OGGI 10 APRILE all'indirizzo mail: segreteria@nuovoisi.it oppure al numero: 3395071384 (Stefania), anche via Whatsapp.

Domenica 21 aprile, ore 17.30 - Giovani in concerto

A conclusione della Settimana musicale di Primavera un recital per violino e pianoforte a cura di Sara Bellettini e Ryutaro Sugiyama. Giovanissimi interpreti con rispettive esperienze di studio al Conservatorio di Milano e lauree con lode e menzione e presso altre istituzioni di formazione, hanno conseguito importanti premi sia solistici che in duo partecipando a concorsi internazionali. Proporranno composizioni celebri di Massenet, Schumann e Janacek. Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo con prodotti del territorio che darà modo di vivere un momento di socialità a contatto con gli artisti.

Chiesa di San Nicola da Tolentino (Piazza Cesare Nani)

Info e prenotazioni: segreteria@nuovoisi.it - 370 303 1220

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA

Numero posti limitato - prenotazione consigliata