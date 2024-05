A Cossato la festa della mamma con il Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’, FOTO

Era gremito all’inverosimile, venerdì 10 maggio sera, il teatro comunale, dove è andato in scena il tradizionale spettacolo della ‘’Festa della mamma’’, organizzato dal Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ di Cossato, con il prezioso patrocinio del Comune di Cossato. L’associazione, sorta oltre 40 anni fa, opera in stretta collaborazione con il Comune, le associazioni di volontariato delle Parrocchie dell’Assunta, di Ronco e della Speranza, dell’Auser, del Fondo ‘’Edo Tempia’’ e della Cri, con la consulenza tecnica delle assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale Cissabo di Cossato.





Hanno dato vita alla stupenda serata, esibendosi gratuitamente, per dare un aiuto concreto alle necessità dell’associazione di volontariato, che eroga dei contributi alle famiglie di Cossato in grosse difficoltà economiche per carenza di lavoro e/o per gravi motivi di salute, degli artisti eccezionali: il coro dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretto dalla prof.ssa Simona Riussi, il Biella Gospel Choir, diretto da Fausto Ramella Pairin, la validissima band, tutta al femminile, ‘’Stand up’’ della scuola di musica ‘’Sonòria’’ ed il divertentissimo clown e giocoliere ‘’Teo’’.





La serata è stata condotta, anche questa volta, con grande maestria, da Sara e Paolo Bortolozzo, due artisti che non hanno certo bisogno di presentazione, per la loro grande professionalità e simpatia.





Nell’intervallo, il vicario don Fulvio Dettoma ha preso la parola per formulare i migliori auguri a tutte le mamme presenti e per congratularsi vivamente con gli organizzatori e con i protagonisti dello spettacolo per l’ottima riuscita dell’attesa manifestazione. Quindi, ha letto un recente intervento di Papa Francesco sull’importante ruolo della mamma nella famiglia e nella società.Subito dopo, è intervenuta la presidente Ida Saviano, che, dopo aver porto i più cordiali auguri a tutte le mamme, ha avuto parole di ringraziamento nei confronti del Comune per il contribuito che, da sempre, eroga annualmente all’associazione, delle persone presenti in sala, di coloro che hanno acquistato i circa 7 mila biglietti della lotteria, di chi ha dato una grossa mano, mettendo in palio dei premi e per vendere i biglietti, degli artisti che hanno preso parte, con grande bravura, allo spettacolo, degli principali sponsor: supermercato Conad, Unipol-Sai di Enrico Bocchio e della ditta Franco Botta-antifurto e telecamere, e dei suoi colleghi del comitato di gestione del Fondo ‘’Maria Bianco’’. Infine, il presidente del Cissabo Stefano Ceffa ha espresso, a nome del consorzio, il più vivo apprezzamento per l’importante contributo sociale che viene dato dai volontari del Fondo ‘’Bianco’’ a favore delle tante famiglie in difficoltà economiche, che viene svolto in stretta collaborazione con le assistenti sociali dell’ente.

A fine serata, ha avuto luogo l’attesa estrazione dei 60 premi della lotteria, della quale alleghiamo copia, pregando di pubblicare anche soltanto i numeri estratti. Se possibile, per favore, scrivere che la maggior parte dei premi è stata messa in palio da commercianti e da artigiani di Cossato, con la preziosa collaborazione dell’associazione ‘’Cossatoshop’’. Per il ritiro dei premi, i vincitori, quest’anno, dovranno recarsi agli uffici parrocchiali di Santa Maria Assunta, in piazza Chiesa, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, entro mercoledì 12 giugno 2024.