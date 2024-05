A Salussola il corso di prima alfabetizzazione informatica.

Il Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola (BI) organizza un corso di prima alfabetizzazione informatica che sarà tenuto dalla prof.ssa Paola Lanna.

Il corso di alfabetizzazione, “Insieme si può…”, è diretto a un target di utenza non in prossesso di background informatico e intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer, del drive e della rete Internet. Parte da come accedere al computer, descrive come è fatto e come sono organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di videoscrittura (word) e infine descrive il Drive, la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la comunicazione tramite email.

Il corso si articola in 10 ore suddivise in 5 incontri che si terranno il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il primo incontro è previsto per Venerdì 24 maggio.

Il corso è gratuito e il numero massimo di iscrizioni sarà 10. Il Museo dispone di computer portatili ma chi è in possesso di un proprio dispositivo potrà portarlo.