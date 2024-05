Una chiocciola “gigante” appare a Vigliano, è un omaggio alla Cracking Art FOTO

Una chiocciola rossa di enormi dimensioni ha fatto la sua comparsa nel centro di Vigliano Biellese. Si trova in piazza Comotto e ha già attirato l'attenzione di passanti, residenti e famiglie. Si tratta di un'installazione artistica, posta dal Comune per omaggiare la Cracking Art.

Questa la descrizione dell'opera, come trascritto nel cartello informativo: “La concezione del tempo a spirale, l'universo come un grande mollusco nella descrizione di Einsten dello spazio tempo, l'attaccamento alla terra, la connessione con il mondo attraverso le antenne, la propria casa da costruire, da custodire e da rigenerare. Lo spirito del tempo si materializza nell'immanente, ovvero in ciò che esiste in quanto parte della realtà abitata dall'essere umano”.

Una dimostrazione ulteriore di come a Vigliano, dopo i murales, si strizzi l'occhio all'arte urbana.