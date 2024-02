Una nuova gestione ai Faggi, Bar Bistrot di Biella. Con lo chef Michele Sorriento la cucina italiana con sfumature internazionali

Una nuova gestione ai Faggi, Bar Bistrot di Biella, con un giovane chef dal talento straordinario: Michele Sorriento, 32 anni con origini napoletane e tedesche, ha una storia affascinante da raccontare. Sin da giovane, Michele ha dimostrato determinazione, grinta e caparbietà nel mondo della cucina iniziando a lavorare nel ristorante di famiglia a Napoli, all'età di 12 anni, passando da garzone a cuoco e frequentando la scuola alberghiera di Avellino prima e quella di Trivero poi.

La sua passione per la cucina è cresciuta nel corso degli anni, e opo il diploma si è trasferito in Germania per acquisire esperienze professionali presso hotel come i Welcome Congress Hotel e ristoranti italiani. La sua voglia insaziabile di apprendere e aumentare le sue competenze nel settore della ristorazione lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo, dal Club Med in Francia alla Repubblica Dominicana, da Londra alla Svizzera, dal Portogallo a Cervinia, fino a tornare in Germania.

Al rientro in Italia la sua passione per la cucina è tornata a farsi sentire prepotentemente e durante una vacanza a Biella, un semplice caffè ai Faggi è stato sufficiente per farlo innamorare del luogo e per decidere di voler gestire il ristorante.

Il giovane chef ha un grande progetto in mente: creare una cucina italiana con sfumature internazionali e ambire a ricevere le stelle Michelin. Michele combina il tipico "problem solving" napoletano, con il rigore tedesco, creando così una cucina unica che rappresenta una tappa irrinunciabile a Biella.

I menù speciali de I Faggi Bar Bistrot di Biella offrono degustazioni eccellenti che si ispirano al territorio biellese e ai suoi confini con un'ottima offerta in termini di qualità e prezzo. Numerosi eventi sono in programma in questa straordinaria location biellese e Michele Sorriento vi accoglierà con i suoi piatti straordinari. Chi non vorrebbe conoscere questo talentuoso e giovane chef?